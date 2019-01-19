Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Yıldız Öncülüğünde Seçim Startı Verildi

Şanlıurfa'da Yıldız Öncülüğünde Seçim Startı Verildi

1 saat önce

AK Parti Şanlıurfa İl başkanı Bahattin Yıldız Başkanlığında Ankara'da düzenlenen seçime hazırlık, istişare ve değerlendirme toplantısında seçim startı verildi.

Şanlıurfa'da Yıldız Öncülüğünde Seçim Startı Verildi, System.String[]
AK Parti Şanlıurfa İl başkanı Bahattin Yıldız Başkanlığında Ankara'da düzenlenen seçime hazırlık, istişare ve değerlendirme toplantısında seçim startı verildi.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül, MKYK Üyesi Vildan Polat, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, ilçe belediye başkan adaylarının da katılımıyla seçime hazırlık, istişare ve değerlendirme toplantısı Ankara'da düzenlendi.

Gerçekleştirilen toplantıda 31 Mart yerel seçimlerinde yapılacak olan seçim stratejiler konuşularak yerel yönetimde yapılacak çalışmalar ve uygulanacak stratejiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Malumunuz olduğu üzere ilçe başkan adaylarımızın tamamı açıklandı. Ankara'da düzenlediğimiz bu toplantıyla 31 Mart seçimlerinde izlenilecek yol haritasını, önümüzdeki sürecin stratejisini belirlemek adına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Zeynel Abidin Beyazgül, MKYK Üyemiz Vildan Polat, AK Parti Şanlıurfa milletvekillerimiz, ilçe belediye başkan adaylarımızla birlikte toplantımızı düzenledik. AK Parti Şanlıurfa teşkilatları olarak seçimlere güçlü bir şekilde hazırız. AK Parti Şanlıurfa teşkilatı her zaman olduğu gibi 31 Mart Yerel Seçimlerinden de başarılı bir şekilde çıkacaktır. 31 Mart Yerel Seçimlerinin başta Şanlıurfa'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 05:58 Kaynak: İHA

Bahattin Yıldız, Ankara, Şanlıurfa, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Süpermarket ve Bebek Mağazalarından Hırsızlık Yapan Aileden 3 Kişi Tutuklandı Erdoğan'ın, Piyanist Fazıl Say'ın Konserine Gitmesi Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman: Başka Takımlar Gibi Bileklik Satmadık Türkiye'de İlk Yüz Nakli Yapılan Hastayı Gören, Şaşıp Kalıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 19:44:44. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Yıldız Öncülüğünde Seçim Startı Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]