Şanlıurfa'da Yıldız Öncülüğünde Seçim Startı Verildi

AK Parti Şanlıurfa
İl başkanı Bahattin Yıldız
Başkanlığında Ankara
'da düzenlenen seçime hazırlık, istişare ve değerlendirme toplantısında seçim startı verildi.
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Zeynel Abidin Beyazgül
, MKYK Üyesi Vildan Polat
, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri, ilçe belediye başkan adaylarının da katılımıyla seçime hazırlık, istişare ve değerlendirme toplantısı Ankara'da düzenlendi.
Gerçekleştirilen toplantıda 31 Mart yerel seçimlerinde yapılacak olan seçim stratejiler konuşularak yerel yönetimde yapılacak çalışmalar ve uygulanacak stratejiler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.
AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin Yıldız toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Malumunuz olduğu üzere ilçe başkan adaylarımızın tamamı açıklandı. Ankara'da düzenlediğimiz bu toplantıyla 31 Mart seçimlerinde izlenilecek yol haritasını, önümüzdeki sürecin stratejisini belirlemek adına Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Zeynel Abidin
Beyazgül, MKYK Üyemiz Vildan Polat, AK Parti Şanlıurfa milletvekillerimiz, ilçe belediye başkan adaylarımızla birlikte toplantımızı düzenledik. AK Parti Şanlıurfa teşkilatları olarak seçimlere güçlü bir şekilde hazırız. AK Parti Şanlıurfa teşkilatı her zaman olduğu gibi 31 Mart Yerel Seçimlerinden de başarılı bir şekilde çıkacaktır. 31 Mart Yerel Seçimlerinin başta Şanlıurfa'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun" ifadelerini kulandı. - ŞANLIURFA