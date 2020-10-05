Şanlıurfa'da yılın 3. çeyreği sonunda 13 binden fazla doğal gaz sözleşmesi yenilendi - Son Dakika

Aksa Doğalgaz'ın faaliyet alanında yer alan bölgeler arasında kiracı değiştirme oranı en yüksek il olan Şanlıurfa'da, 2020 yılının 3. çeyreği sonunda 13 binden fazla sözleşme yenileme işlemi yapıldı.

Aksa Doğalgaz'dan yapılan açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz, 2020 yılının 3. çeyreği sonunda, sözleşme yenileme işlemlerinde geçtiğimiz senenin aynı döneme göre yüzde 20 artış gösterdi.

Şirket 3. çeyrek sonunda Şanlıurfa genelindeki toplam doğal gaz kullanıcıların yaklaşık yüzde 12'sini oluşturan 13 bin 248 adet sözleşme yenileme işlemi gerçekleştirdi.

Her sözleşme yenileme işleminde, tesisat kontrolünü gerçekleştiren Aksa Şanlıurfa Doğalgaz, hizmetlerinden yararlanmak ve bilgi almak isteyen vatandaşlara, hafta içi her gün 08.00 - 18.00 saatleri arasında şubelerinde hizmet veriyor.

Şirket ayrıca 7 gün 24 saat kesintisiz olarak 444 4 187 numaralı çözüm merkezinde de kullanıcılara sorunlarını çözüyor.

Aksadogalgaz.com.tr adresinde yer alan online randevu sistemini kullanarak, şubelerdeki işlemleri için sıra beklemeye gerek kalmadan randevu alabilen vatandaşlar, fatura ödeme işlemleri için ise banka gişeleri, internet bankacılığı, telefon bankacılığı ve ATM'den ödeme ile otomatik ödeme talimatı verme seçeneklerini de kullanabiliyor.

Yetkisiz Kişiler Tesisata Müdahale Etmemeli

Açıklamada yer alan ifadelere göre ayrıca, Aksa Şanlıurfa Doğalgaz, yeni abone olan ve mevcut durumda var olan iç tesisatlarıyla ilgili değişiklik işlemleri gerçekleştirmek isteyen vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Şirket, vatandaşları iç tesisata yapılacak herhangi bir müdahale ve cihaz değişikliğinde doğal gaz dağıtım şirketine önceden haber vermeleri ve yakıcı cihazlarla ilgili bağlantı ve değişim durumlarında mutlaka ilgili cihaz yetkili servisleriyle çalışmaları, yetkisiz kişilerin tesisata müdahalesine izin vermemeleri konusunda uyardı.

Doğal gaz hattı bulunan sokaklarda izinsiz kazı yapılası yasalarla engellendiği için şüpheli bir durumla karşılaşıldığında vatandaşların "444 4 187" numaralı Aksa Doğalgaz çağrı merkezini arayarak bilgi vermelerinin önemini vurgulayan Aksa Şanlıurfa Doğalgaz yetkilileri, hanelerde güvenli doğal gaz kullanımı için herhangi bir gaz kaçağı durumunda hava akışını sağlayan menfezlerin kesinlikle kapatılmaması ve düzenli cihaz ve baca temizliğinin yapılmasını da hatırlattı.