Şanlıurfa'da yılın ilk 2 ayındaki terör operasyonlarında 14 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da yılın ilk 2 ayındaki terör operasyonlarında 14 kişi tutuklandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yılın ilk 2 ayındaki terör operasyonlarında 14 kişi tutuklandı

6 saat önce

Şanlıurfa'da, ocak ve şubat aylarında terör örgütü YPG/PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 51 şüpheliden 14'ünün tutuklandığını bildirildi.

Şanlıurfa'da yılın ilk 2 ayındaki terör operasyonlarında 14 kişi tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'da, ocak ve şubat aylarında terör örgütü YPG/PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 51 şüpheliden 14'ünün tutuklandığını bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yılın ilk 2 ayında yürütülen istihbarat çalışmaları kapsamında örgüte yardım ve yataklık eden şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 51 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ünün "terör örgütüne üye olmak ve örgüte yardım yataklık etmek" suçlarından tutuklandığı aktarılan açıklamada, 24 şüphelinin adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağıyla, 13 şüphelinin ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, operasyonlarda 2 RPG-7 roketatar, roketlere ait 6 mühimmat, 4 roketatar sevk fişeği, 10 kalaşnikof tüfek, 26 şarjör, 982 mermi, 1 M16 piyade tüfeği, 11 el bombası, 10 av tüfeği, 7 fünye, 1 tüfek dürbünü ve çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildiği kaydedildi.

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 06:40 Kaynak: AA
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