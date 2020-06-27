Şanlıurfa'da YKS heyecanı başladı - Son Dakika

Şanlıurfa'da YKS heyecanı başladı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da ilk kez sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerinin alındığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı.

Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15'te başladı. Şanlıurfa'da sınava katılacak olan öğrenciler, belirlenen okullarda YKS sınavına girmek için koşar adımlarla sınava yetişmeye çalıştı. Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında okullarda bulunan görevliler, bina girişlerinde kurulan masaların üzerinde ilk olarak öğrencilerin sosyal mesafe kuralına uyarak ellerini dezenfekte etmelerini sağladı. Daha sonra maske dağıtarak öğrencileri içeri aldı. Okul bahçelerine alınmayan aileler, okul dışındaki gölge alanlarda öğrencileri için kuranı kerim okudu, dua etti.

Sınava katılan öğrencilerden Ömer Şenbahar, ilk kez sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerinin alındığı bir sınava girecekleri için heyecanlı olduğunu söyledi. Şenbahar, "Bir yıl boyunca durmadan çalıştık, emek verdik. Elimizden geleni yaptık. İnşallah başarılı oluruz. Hakkımızda hayırlı olsdun, herkese başarılar diliyorum. Sınavda sıralamamı yüksek tutup, hedefime ulaşmak istiyorum. Sınıf öğretmeni olmak istiyorum" dedi.

Öğrencilerden Ayşegül Fırathan ise, "Heyecanlıyım. ilk kez sosyal mesafe, maske ve hijyen tedbirlerinin alındığı bir sınava giriyoruz. İnşallah hedefimize ulaşırız. Bu yıl konu sayılarını düşürdüler, barajı da düşürdüler bu bazıları için avantaj bazıları içinse dezavantaj oldu. Çalıştım, kendime güveniyorum" ifadelerini kullandı.