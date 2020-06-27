Şanlıurfa'da YKS'nın ilk oturumu düzenlendi - Son Dakika

Şanlıurfa'da YKS'nın ilk oturumu düzenlendi
ŞANLIURFA'da, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne binlerce aday girdi.
ŞANLIURFA'da, Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne binlerce aday girdi.
YKS için aylardır hazırlanan binlerce aday, Şanlıurfa'da salgın koşulları altında sınavın ilk oturumu olan TYT'ye girdi. Sokağa çıkma yasağı kısıtlaması dolayısıyla okullara sadece bir refakatçiyle gelen adaylar, sınavda ter döktü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında okul bahçesine alınmayan veliler, dışarda tel örgülerin arkasında çocukları içn dua etti. Öğretmenler bahçede sınav saatini bekleyen adayların sosyal mesafeye uyması için sürekli uyarılarda bulundu. Adayların birbirine temas etmesinin önüne geçmek için öğretmenler öğrencileri okula tek tek aldı. Adaylar salonlara maskesiz alınmazken, okul önlerindeki veliler sosyal mesafeye dikkat etmedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 14:22 Kaynak: DHA
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