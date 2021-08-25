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Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız - Son Dakika

Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız

25.08.2021 15:53

Kırmızı kategoride yer alan tek ilimiz Şanlıurfa'da yoğun bakım ünitelerinde yoğunluk yaşanıyor. Korona aşı haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde yer alan Şanlıurfa riskli konumda yer almakta. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, korona hastaları için geçen hafta bir hastanede 50 yataklı, dün de başka bir hastanede 26 yataklı yoğun bakım servisi açtıklarını kaydetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün gece yarısı Kovid-19 risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde "kırmızı" renkle tanımlanan tek ilin Şanlıurfa olduğunu açıkladı. Bu paylaşım sonrası gözler, Şanlıurfa'ya çevrildi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Gülüm, kentteki son duruma ilişkin açıklamalarda bulunarak korona hastaları için geçen hafta bir hastanede 50 yataklı, dün de başka bir hastanede 26 yataklı yoğun bakım servisi açtıklarını kaydetti.

"HASTA SAYISI ARTIŞI DEVAM EDİYOR"

Bu servislerin daha önceki dönemlerde hazırlandığını ancak kullanımına ihtiyaç duyulmadığına dikkati çeken Gülüm, "Ama artık bunlara ihtiyaç duyuyoruz. Halen yeni yoğun bakımlar, yeni servis yatakları açıyoruz. Bunları normal planlanmış cerrahi operasyonlar için ayırdığımız yatakları kapatarak gerçekleştiriyoruz. Önceki gün bir hastanemizde yeni bir 26 yataklı yoğun bakım servisi açtık." diye konuştu. Önümüzdeki süreçte hasta sayısındaki artışın sağlık hizmetlerinin yerine getirilmesinde ciddi bir sorun olarak karşılarına çıkabileceğini dile getiren Gülüm, "Yoğun bakımlar, hızla doluyor. Aşı hızı miktarında düşüş yaşanmasıyla birlikte hasta sayısında artış yaşanıyor. Şu an için kentimizde maalesef hasta sayısı artışı devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"YOĞUN BAKIMDAKİLEREN NEREDEYSE TAMAMI AŞISINI OLMAYANLARI KAPSIYOR"

Prof. Dr. Gülüm, kent genelinde sahada 125 filyasyon, 30 mobil aşı ekibi ve 130 araçla hem filyasyon hem de aşılama çalışması yürütüldüğüne işaret ederek, şöyle konuştu: "Halkımız yeter ki aşısını olsun. Aşı noktasında, aşıya ulaşım konusunda hiçbir eksiğimiz yok. Biz bu süreci hep birlikte aşabiliriz. O yüzden hemen, zaman kaybetmeden aşımızı yaptıralım. Böyle giderse sıkıntılı günlere geçiş yaparız. Sağlık hizmetleri sunumunda sorun yaşayabiliriz. Planlanmış vakaların bir kısmını ertelemek zorunda kalabiliriz. Zaten artık ameliyatları aciliyeti ve önemine göre sıralamaya başladık. Bazı operasyonları ertelemek zorunda kalıyoruz. Bu istediğimiz bir durum değil. O yüzden çağrıda bulunuyoruz; henüz vaktimiz varken henüz bir servis veya yoğun bakım yatağına düşmeden aşımızı olalım. Çünkü, yoğun bakımda yatanların neredeyse tamamı aşısını olmayanları kapsıyor."

Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Mehmet Gülüm, Şanlıurfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da yoğun bakımda yatan hastaların hepsi aşısız - Son Dakika


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