Şanlıurfa'da Yoğun Sis Etkili Oldu
1 saat önce
Şanlıurfa'da sabah saatlerinde yoğun sis vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkiledi.
Şanlıurfa
'da sabah saatlerinde yoğun sis vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkiledi.
Şanlıurfa'da sabah saatlerinde yoğun sis vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkiledi. İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, yoğun bir sis tabakası ile karşılaştı. Kent merkezinde görüş mesafesi yaklaşık olarak 100 metreye kadar inerken, sürücüler ise seyir halindeyken sis farlarını yakarak yoluna devam etti. Şehirdeki etkili olan sis öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 12:26 Kaynak: İHA
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