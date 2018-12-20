Şanlıurfa'da Yoğun Sis Etkili Oluyor
3 saat önce
Şanlıurfa'da yoğun sis etkili oluyorŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gece boyunca yağan yağmurun ardından sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Şanlıurfa
'da yoğun sis etkili oluyor
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gece boyunca yağan yağmurun ardından sabah saatlerinde sis etkili oldu.
Şanlıurfa'da gece boyunca devam eden yağmur, sabah saatlerinde beraberinde sis de getirdi. İşe gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar, yoğun bir sis tabakası ile karşılaştı. Şehir merkezinde görüş mesafesi yaklaşık 100 metre olarak ifade edilirken Suruç
ve Akçakale
çevre yolu ile şehrin yüksek kesimlerinde ise görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düştü. Sürücüler, seyir halindeyken sis farlarını yakarak ilerledi. Sis hava ulaşımını ise etkilemedi. İstanbul Atatürk
Havalimanından kalkarak bu gün Şanlıurfa'ya gelen Türk Hava Yollarına ait TK 2246 sefer sayılı ilk uçak, planlandığı gibi saat 09.45'te Gap Havalimanına sorunsuz bir şekilde indi.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:51 Kaynak: İHA
Kızı İle Damadına Yük Olmamak İçin Parkta Yatan Yaşlı Adama Polis Sahip Çıktı
Baldızına Sarkıntılık Yapan Enişte, 4 Yıl 8 Ay Hapis Cezasına Çarptırıldı
Deprem Anında Okulda Yaşanan Panik Güvenlik Kamerasına Yansıdı
Parkta Kalan Adamı, Kızı ve Damadı Eve Götürdü