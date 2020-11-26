Şanlıurfa'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

Şanlıurfa'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
26.11.2020 10:55
Şanlıurfa'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi Şanlıurfa'da sabah saatlerinde etkili olan sis vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkiledi.
Şanlıurfa'da yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sabah saatlerinde etkili olan sis vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkiledi.
Şanlıurfa'da sabah saatlerinde yoğun sis vatandaşları ve sürücüleri olumsuz etkiledi. Özellikle kentin yüksek yerlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yaklaşık 70 metreye kadar düştü. Sürücüler ise seyir halindeyken sis farlarını yakarak yoluna devam etti. Şehirdeki etkili olan sis öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı.
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