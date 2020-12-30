Şanlıurfa'da yol çalışmaları - Son Dakika

Haliliye Belediyesince 7 mahallede kilitli parke taşı döşeme ve stabilize yol çalışmaları yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Haliliye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, "Her adımda Haliliye" sloganıyla başlattığı yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Keçili, Mehmetçik, Üçkonak ve Kalecik mahallelerinde stabilize, İkiağız, Konuklu ve Kısas mahallelerinde ise kilitli parke taşı çalışmaları başlatıldı.

Mahalleliler, çalışmalardan dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.