Şanlıurfa'da yol çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da belediyelerin yol çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Suruç ilçesi merkez mahallelerinden olan ve bir geçiş güzergahı konumunda bulunan Dinlence Mahallesi'nin imar değişikliğinden dolayı 5 metre olan yolu 17 metreye çıkarıldı. Yol genişlemesiyle altyapı ve asfalt ihtiyacı oluşan yolda Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, çalışma gerçekleştirerek yolu sathi asfaltla buluşturdu.

Eyyübiye Belediyesi ise ilçe genelinde sürdürdüğü asfalt çalışmalarını Akşemsettin Mahallesinde sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun fazla olduğu ara sokakları asfaltla buluşturan ekiplerin sonraki durağı ise 15 Temmuz Mahallesi olarak planlandı.

Mahalle sakinleri de desteklerinden dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.