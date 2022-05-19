Şanlıurfa'da otomobil çöken yola ok gibi saplandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da yolun çökmesi sonucu seyir halindeki otomobil çukura ok gibi saplandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Haleplibahçe Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü belirlenemeyen 63 DD 244 plakalı otomobil, patlayan borudan sızan suyun toprağı yumuşatması ve asfaltın çökmesiyle oluşan çukura düştü. Sürücünün yardımına çevredekiler koştu. İhbarla bölgeye giden belediye ekipleri, ön kısmı çukura gömülen otomobili çıkardı. Ekipler, patlayan su borusunun onarımına da başladı. Cadde araç trafiğine kapatılıp, yolda onarım çalışması başlatıldı.

Yaralının olmadığı kazada, otomobilde maddi hasar oluştu.