Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da yol kenarına bırakılan eyp imha edildi
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Şanlıurfa'da yol kenarına bırakılan eyp imha edildi

54 dakika önce

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde yol kenarında bulunan el yapımı patlayıcı (EYP), bomba imha uzmanı tarafından fünye ile imha edildi.

Şanlıurfa'da yol kenarına bırakılan eyp imha edildi, System.String[]

ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde yol kenarında bulunan el yapımı patlayıcı (EYP), bomba imha uzmanı tarafından fünye ile imha edildi.

İlçeye bağlı Yenişehir Mahallesi'nde yol kenarına şüpheli paket bırakan bir kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak paketi incelemesi için bomba imha uzmanı istedi. Bomba imha uzmanı tarafından yapılan incelemede pakette el yapımı patlayıcı olduğu tespit edildi. Daha sonra paketin yanına fünye yerleştiren uzman, patlayıcıyı kontrollü şekilde imha etti. Büyük bir gürültüyle imha edilen patlayıcı çevrede korku ve panik yaşanmasına neden oldu. Patlayıcı parçaları incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yenişehir, Suruç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:41 Kaynak: DHA
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