Şanlıurfa'da yol kenarına gizlenmiş patlayıcı bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da yol kenarına gizlenmiş patlayıcı bulundu - Son Dakika

Şanlıurfa'da yol kenarına gizlenmiş patlayıcı bulundu

6 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi girişinde yol kenarındaki bir kamyon lastiğinde 2 plastik şişe içerisinde bilye ile güçlendirilmiş 5 kilogram patlayıcı bulundu.

Şanlıurfa'da yol kenarına gizlenmiş patlayıcı bulundu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi girişinde yol kenarındaki bir kamyon lastiğinde 2 plastik şişe içerisinde bilye ile güçlendirilmiş 5 kilogram patlayıcı bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Suruç ilçe girişinde yolun kenarındaki eski bir kamyon lastiğinin içerisinde gizlenmiş patlayıcı madde bulundu. Olay yerine giden polis ekipleri, yaptıkları incelemede 2 plastik şişe içerisindeki patlayıcının bilye ile güçlendirildiğini belirledi. Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri 5 kilogram olduğu belirlenen patlayıcıyı kontrollü bir şekilde imha etti.


Patlayıcının kim ya da kimler tarafından yol kenarına gizlendiğinin araştırıldığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 12:03 Kaynak: İHA
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