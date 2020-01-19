Şanlıurfa'da yol kenarında bulunan çantadaki patlayıcı imha edildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yol kenarında bulunan çantadaki patlayıcı imha edildi

6 saat önce

ŞANLIURFA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boş araziye bırakılan sırt çantasında bilyelerle güçlendirilmiş 4 kilo ağırlığında el yapımı patlayıcı, polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Şanlıurfa'da yol kenarında bulunan çantadaki patlayıcı imha edildi, System.String[]

ŞANLIURFA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boş araziye bırakılan sırt çantasında bilyelerle güçlendirilmiş 4 kilo ağırlığında el yapımı patlayıcı, polis ekipleri tarafından kontrollü şekilde imha edildi.

Yenice Mahallesi'ndeki boş bir arazide sırt çantası görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çantanın bulunduğu yol trafiğe kapatılırken, olay yerine bomba imha uzmanları çağrıldı. Ekiplerin yaptıkları incelemenin ardından şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı. İmha imha edilen çantadan etrafa çok sayıda bilye saçıldı. Kısa süreli paniğin yaşanmasına neden olan patlamanın ardından bomba imha uzmanlarının incelemesinde patlatılan siyah renkli çantanın içinde, bilyelerle güçlendirilmiş zaman ayarlı 4 kilo ağırlığında plastik patlayıcı ile hücum yeleği olduğu tespit edildi. Araştırmalarını sürdüren ekiplerin, çevredeki görgü tanıklarının ifadesi ve güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda çantayı araziye bırakan kişi ya da kişilerin belirlenerek yakalanması için çalışması sürüyor.


Yenice, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 05:05 Kaynak: DHA
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