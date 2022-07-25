Şanlıurfa'da yol tartışmasında ambulans şoförünün burnu kırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da yol tartışmasında ambulans şoförünün burnu kırıldı

25.07.2022 20:57
Şanlıurfa'da yol tartışmasında ambulans şoförünün burnu kırıldı

Şanlıurfa'da yeni doğan bir bebeğin naklini yapan ambulansın kendisini sıkıştırdığı iddiasıyla önünü kesen motosiklet sürücüsü, tekme ve yumrukla saldırdığı ambulans şoförünün burnunu kırdı.

Şanlıurfa'da yeni doğan bir bebeğin naklini yapan ambulansın kendisini sıkıştırdığı iddiasıyla önünü kesen motosiklet sürücüsü, tekme ve yumrukla saldırdığı ambulans şoförünün burnunu kırdı. Motosiklet sürücüsü olay sonrası gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yeni doğan bir bebeğin naklini yapan Abdurahman Yandırıcı yönetimindeki 63 ACF 764 plakalı ambulans, Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne gitmek üzere yola çıktı. Yoğun trafik nedeniyle güçlükle ilerleyen ambulans, önünde gitmekte olan plakası öğrenilemeyen motosikletten korna çalarak yol istedi. Ancak motosiklet sürücüsü yol vermeyince ambulans manevra yaparak motosikleti geçti. Bu sırada motosiklet sürücüsü, kendisini trafikte tehlikeye düşürdüğü iddiasıyla ambulansı takip ederek önünü kesti. Ambulans şoförü Yandırıcı, araçtan inerek motosiklet sürücüsü İ.K. ile tartıştı. Kısa sürede büyüyen tartışmada ambulans şoförünü tekme ve yumrukla darbeden İ.K., çevredekilerin araya girmesiyle engellendi. Sağlık ekibinin yardım çağrısı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki hasta bebek, burnu kırılan ambulans şoförü tarafından hastaneye ulaştırıldı. Burnunda üç kırık olduğu öğrenilen Abdurahman Yandırıcı acil serviste yapılan müdahale sonrası darp raporu aldı. Hastaneye gelen motosiklet sürücüsü İ.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Şanlıurfa'da trafikte yol tartışmasında ambulans şoförünün burnu kırıldı: 1 gözaltı Şanlıurfa'da trafikte yol tartışmasında ambulans şoförünün burnu kırıldı: 1 gözaltı Şanlıurfa Ticaret Borsası Şanlıurfa Ticaret Borsası
Kaynak: İHA

Motosiklet, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da yol tartışmasında ambulans şoförünün burnu kırıldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:39 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hamaney ile görüşmesinde neden Türk bayrağı yoktu? AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıkladı
19:57 Sergen Yalçın'ın son halini görenler şaşırıp kaldı! Adeta iğne ipliğe dönmüş
19:21 Rangers, Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmazı kadrosuna kattığını resmen açıkladı! Siyah beyazlılar bonuslarla 6 milyon 250 bin euroyu kasasına koyacak
19:05 9 yaşındaki Muhammet'i çöp eve kilitleyip ölüme terk eden vicdansız teyze tutuklanarak cezaevine gönderildi
18:38 Fener'in eski futbolcusu Rami'den skandal prim iddiası: Türk menajerle çalışırsam primin teknik direktör ile paylaşılacağı söylendi
18:22 Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü
18:07 "Çok kilo almış" eleştirileri alan Alişan'ın eşi Buse Varol'dan tepkili paylaşım: 34 bedenim, merak edenlere cevabım olsun!
18:05 Ünlü rapçi Ceza'nın konserine, Fatih Terim damga vurdu! Fotoğrafı dev akrana yansıtıldı
17:56 Giresun'un Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, hayatını kaybetti
17:47 Pençe Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit düştü! Acı haber eşine verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2022 20:57:27. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yol tartışmasında ambulans şoförünün burnu kırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement