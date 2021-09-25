ŞANLIURFA'DA 'YOL VERME' KAVGASI 1 ÖLÜ, 1 YARALI - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, trafikte 'yol verme' nedeniyle çıkan silahlı kavgada, düğün aracı olarak süslenen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, dün Köylükent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, düğün aracı olarak süslenen ve plakası öğrenilemeyen otomobilde bulunan Veysel Turmak ile Halil D., kavşakta başka sürücü ile 'yol verme' nedeniyle tartıştı. Araçlarından inen taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Cep telefonu kamerasıyla da kaydedilen kavgada kimliği belirsiz kişi, tabancayla Veysel Turmak ile Halil D.'ye ateş açarak, kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Veysel Turmak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, kavganın ardından kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek, yakalanması için çalışma başlattı.