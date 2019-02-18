Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Yol Verme Kavgası: 10 Yaralı

Şanlıurfa'da Yol Verme Kavgası: 10 Yaralı

8 dakika önce

Şanlıurfa'da yol verme kavgası: 10 yaralı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan trafikte yol verme kavgasında 10 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da yol verme kavgası: 10 yaralı ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan trafikte yol verme kavgasında 10 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kavga, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Süleyman Şah Mahallesinde yaşandı. Fırına un çuvalı indiren bir minibüs yolu kapatınca yoldan geçmek isteyen bir başka minibüs yol istedi. Fırına un çuvalları indirdiklerini söyleyen sürücü, diğer sürücüye başka bir sokaktan gitmesini söyledi. Diğer minibüs sürücüsü de başka bir sokaktan gitmek istemediğini söyleyince tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşünce her iki minibüstekiler birbirine girdi. Taş, sopa, bıçak ve yumrukların da kullanıldığı kavgada 10 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ve ambulans sevk edildi. Olay yerine giden polisler kavga edenleri ayırırken sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken kavgaya karıştıkları belirlenen 5 kişi de gözaltına alındı.
Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 08:18 Kaynak: İHA

Eyyübiye, kavga, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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