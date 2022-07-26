Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ilçelerde ve kırsal yollarda sathi asfalt atağını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, kırsal yollarında yürüttüğü sathi asfalt çalışmalarıyla bölge insanının konforlu seyahat etmelerini sağlıyor.

Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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