Şanlıurfa'da yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

26.07.2022 12:03
Şanlıurfa'da yol yapım çalışmaları devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale kırsalındaki yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Akçakale kırsalındaki yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi ilçelerde ve kırsal yollarda sathi asfalt atağını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, kırsal yollarında yürüttüğü sathi asfalt çalışmalarıyla bölge insanının konforlu seyahat etmelerini sağlıyor.

Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Akçakale kırsalında bulunan Akbilek - Uzunyol güzergahı, Arıcan, Yalıntaş ve Kayalık grup yolu ile Yalınlı - Gözdeğmez - Demirli - Okaylar grup yolu güzergahında sathi asfalt işlemlerini sürdürüyor.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da yol yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

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