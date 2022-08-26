Kaza öğle saatlerinde Hilvan-Şanlıurfa karayolu, Hilvan çıkışında meydana geldi. Alınan bilgilere göre sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen traktör kavşakta anayola girmeye çalıştığı sırada, sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör ve otomobil hurdaya döndü. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Hilvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Yola çıkan traktöre otomobil çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

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