Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi 13 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi 13 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi 13 yaralıŞANLIURFA'da sürücünün kontrolünden çıkıp, devrilen yolcu minibüsündeki 13 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi 13 yaralı ŞANLIURFA'da sürücünün kontrolünden çıkıp, devrilen yolcu minibüsündeki 13 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Şanlıurfa- Viranşehir karayolunun 36'ncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi plakası öğrenilemeyen yolcu minibüsü, kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada, sürücü ile 12 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere götürdü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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