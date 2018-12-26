Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Şanlıurfa'da Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ile Birecik ilçeleri arasında bulunan Yanaloba kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 M 6752 plakalı otomobil ile 38 TS 288 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılırken 1 yaralıya ise olay yerinde müdahale edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:41 Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa
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