Şanlıurfa'da Yolcu Minibüsü ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
1 saat önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa
'nın Suruç
ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa'nın Suruç ile Birecik
ilçeleri arasında bulunan Yanaloba kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 63 M 6752 plakalı otomobil ile 38 TS 288 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ü olay yerine çağrılan ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırılırken 1 yaralıya ise olay yerinde müdahale edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:41 Kaynak: İHA
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