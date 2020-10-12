Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 yaralı
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ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir yolcu otobüsü arkadan tıra çarptı. Kazada yolculardan biri yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Siverek- Diyarbakır karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Mehmet Altan idaresindeki Diyarbakır Barış firmasına ait 21 AKK 309 plakalı yolcu otobüsü, Zakir İmaç hakimiyetindeki 34 VH 3944 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada Mehmet Dumrul isimli yolcu yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza sonrası yolcular olay yerine gönderilen başka bir otobüsle yoluna devam ederken, kaza yapan otobüsün Diyarbakır'dan İstanbul'a yolcu götürdüğü öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
- Kaynak: İHA
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