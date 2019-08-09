Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarptığı kişi öldü
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Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:36 Kaynak: AA
'da yolcu otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Abdulhakim Gencan idaresindeki 05 AL 004 yolcu otobüsü, merkez Karaköprü
ilçesi GAP Bulvarı'nda karşıya geçmeye çalışan Yılmaz Kırmızısaç'a (56) çarptı.
Ağır yaralanan Kırmızısaç, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
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