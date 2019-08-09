Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarptığı kişi öldü
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Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarptığı kişi öldü

41 dakika önce

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarptığı kişi öldü, System.String[]
Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Abdulhakim Gencan idaresindeki 05 AL 004 yolcu otobüsü, merkez Karaköprü ilçesi GAP Bulvarı'nda karşıya geçmeye çalışan Yılmaz Kırmızısaç'a (56) çarptı.
Ağır yaralanan Kırmızısaç, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.
Karaköprü, Şanlıurfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:36 Kaynak: AA
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