Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

01.10.2022 19:54
Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Plakası ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi.

İlk belirlemelere göre kazada 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı - Son Dakika
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