Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün yoldan çıkması sonucu 7 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yolcu otobüsünün yoldan çıktığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Emrah Çemrek (30) idaresindeki 34 YN 6254 plakalı yolcu otobüsü, Siverek-Hilvan kara yolunun 22. kilometresinde yoldan çıktı.

Taşlık arazide duran otobüsteki sürücü ile yolculardan Yunus Arslan (28), Fadile (32), Dilan Tuğçe (5) ve Şura Açıkgöz (8) ile Mehmet Sait (40) ve Güler Küçükyıldız (40) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek ve Hilvan'daki hastanelere kaldırıldı.