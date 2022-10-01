Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve kamyonet şarampole devrildi: 25 kişi yaralı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve kamyonet şarampole devrildi: 25 kişi yaralı

01.10.2022 20:50

Şanlıurfa'da yolcu otobüsüyle kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 25 kişi yaralandı. Kazanın hatalı sollama sebebiyle sürücülerin çarpışmamak için manevra yapması sonucu oluştuğu iddia edildi.

Sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 41 BN 778 plakalı yolcu otobüsü ile 34 BLB 224 plakalı saman yüklü kamyonet, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun Suruç ilçesi yakınlarında şarampole devrildi.

Şanlıurfa'da yolcu otobüsüyle kamyonet şarampole devrildi: 25 yaralı

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Otobüsteki yaralılar, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralanan sürücüler ile 23 yolcu, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Şanlıurfa'da yolcu otobüsüyle kamyonet şarampole devrildi: 25 yaralı

KAZAYA HATALI SOLLAMA NEDEN OLDU

Kaza nedeniyle yaklaşık bir saat çift yönlü aksayan ulaşım, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.Öte yandan kazanın, hatalı sollama nedeniyle sürücülerin çarpışmamak için manevra yapması sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Şanlıurfa'da yolcu otobüsüyle kamyonet şarampole devrildi: 25 yaralı
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Kaynak: AA

Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve kamyonet şarampole devrildi: 25 kişi yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve kamyonet şarampole devrildi: 25 kişi yaralı - Son Dakika
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