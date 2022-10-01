İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. Otobüsteki yaralılar, ekiplerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralanan sürücüler ile 23 yolcu, ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da yolcu otobüsü ve kamyonet şarampole devrildi: 25 kişi yaralı - Son Dakika

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