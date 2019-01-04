Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Yolda Çökme

Şanlıurfa'da Yolda Çökme

31 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir bölümü çöken yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Şanlıurfa'da Yolda Çökme, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir bölümü çöken yolda ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.

Alınan bilgiye göre, Siverek- Kahta karayolunun 40'ıncı kilometresinde aşırı yağışlar nedeniyle çökme meydana geldi.

Karayolları ekipleri yola uyarı levhaları yerleştirerek sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çökme meydana gelen şerit herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için trafiğe kapatılırken, ulaşım diğer şeritten sağlanıyor.

Çalışmanın ardından söz konusu yolun trafiğe açılacağı belirtildi.

Sürücülerden Cumali Özsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, yolu sık sık kullandığını belirterek, "Çökmenin sebebi muhtemelen son dönemlerde yaşanan yoğun yağışlardır. Karayolları ekipleri gelip gerekli önlemleri almış. Kendilerine teşekkür ediyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:05 Kaynak: AA

Kahta, Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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