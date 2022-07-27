Şanlıurfa'da ambulans şoförünü darbeden sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da ambulans şoförünü darbeden sürücü tutuklandı

27.07.2022 13:01
Şanlıurfa'da ambulans şoförünü darbeden sürücü tutuklandı

Şanlıurfa'da yolda tartıştığı ambulans şoförünü darbeden motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Şanlıurfa'da yolda tartıştığı ambulans şoförünü darbeden motosiklet sürücüsü tutuklandı.

Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi civarında yol verme nedeniyle tartıştığı ambulans şoförünü darbeden motosiklet sürücüsü İ.K'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen İ.K, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Şanlıurfa'da hasta nakli yapan 112 Acil Servis ambulansının şoförü Abdurrahman Yandırıcı ile motosiklet sürücüsü İ.K, iki gün önce yol verme nedeniyle tartışmıştı. Motosikletin sürücüsü kısa bir süre sonra önünü kestiği ambulansın şoförünü darbetmişti. İ.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Motosiklet, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da ambulans şoförünü darbeden sürücü tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da ambulans şoförünü darbeden sürücü tutuklandı - Son Dakika
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