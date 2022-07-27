Şanlıurfa'da hasta nakli yapan 112 Acil Servis ambulansının şoförü Abdurrahman Yandırıcı ile motosiklet sürücüsü İ.K, iki gün önce yol verme nedeniyle tartışmıştı. Motosikletin sürücüsü kısa bir süre sonra önünü kestiği ambulansın şoförünü darbetmişti. İ.K. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

Motosiklet, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'da ambulans şoförünü darbeden sürücü tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.