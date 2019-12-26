Şanlıurfa'da yolda yaralı halde bulunan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da yolda yaralı halde bulunan kişi hayatını kaybetti

6 saat önce

Şanlıurfa'da vatandaşlar tarafından yolda yaralı halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.

Şanlıurfa'da yolda yaralı halde bulunan kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Şanlıurfa'da vatandaşlar tarafından yolda yaralı halde bulunan kişi kaldırıldığı hastanede öldü.

Merkez Haliliye ilçesinin Ahmet Yesevi Mahallesinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Hüseyin Doğan'a çarptı. Ağır yaralanan Doğan, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. İnceleme sonucu Doğan'ın 3 kişi tarafından taş ve sopalarla darbedildiği, zanlıların kaçmaya çalışan Doğan'a arabayla çarptığı belirlendi.

Kimlikleri belirlenen Y.K, R.K. ve H.K, operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.K, "Kasten adam öldürme" suçundan tutuklandı, R.K. ile H.K ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Hüseyin Doğan, Şanlıurfa, Haliliye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:04 Kaynak: AA
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