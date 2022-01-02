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ŞANLIURFA - Yoldan çıkan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Yoldan çıkan otomobildeki 6 kişi yaralandı

02.01.2022 22:05

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobilin yoldan çıkması sonucu 4'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, otomobilin yoldan çıkması sonucu 4'ü çocuk, 6 kişi yaralandı.

Cebrail Ç'nin (37) kullandığı 35 ACD 187 plakalı otomobil, Karacadağ Kayak Merkezi'nden dönerken, tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Yoldan çıkarak şarampolde duran otomobilde sürücü ile Halime (32), Hayrunnisa (13), Buse Nur (10), Meryem (6) ve Melek Ç. (1) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

ŞANLIURFA - Yoldan çıkan otomobildeki 6 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Yoldan çıkan otomobildeki 6 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Yoldan çıkan otomobildeki 6 kişi yaralandı
ŞANLIURFA - Yoldan çıkan otomobildeki 6 kişi yaralandı

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Kayak Merkezi, Şanlıurfa, Otomobil, Cebrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ŞANLIURFA - Yoldan çıkan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika
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