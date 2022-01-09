Şanlıurfa'da yoldan çıkan otomobildeki 6 kişi yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da otomobilin yoldan çıkması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Hamza Basmacı (41) idaresindeki 63 ADR 474 plakalı otomobil, Şanlıurfa- Mardin kara yolunun 49. kilometresinde etkili olan sağanak nedeniyle yoldan çıktı.
Taşlık arazide durabilen otomobildeki sürücü ile Fatma (37), Aynızeliha (16), Menekşe (12), Ali (7) ve Ferhat Basmacı (5) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA
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