Şanlıurfa'da otomobilin yönlendirme tabelasına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Tolga Çapar'ın kullandığı 31 BD 275 plakalı otomobil, Sırrın Mahallesi'ndeki köprülü kavşakta yönlendirme tabelasına çarptı.
Otomobilde sıkışan Çapar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Mehmet Akif Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çapar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA - Yönlendirme tabelasına çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Son Dakika