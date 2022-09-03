Şanlıurfa'da "isot reçeli" sezonu başladı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da "isot reçeli" sezonu başladı

03.09.2022 11:09
Şanlıurfa'da "isot reçeli" sezonu başladı

Şanlıurfa'da, yöre halkı tarafından "isot reçeli" olarak adlandırılan biber salçası üretimi başladı.

Şanlıurfa'da, yöre halkı tarafından "isot reçeli" olarak adlandırılan biber salçası üretimi başladı.

İlkbaharda ekilen, yazın hasat edilmeye başlanan biberler, kamyonlarla pazarlara getiriliyor.

Pazardan alınan biberler, daha çok kadınlar tarafından sap ve çöplerinden ayrıldıktan sonra parçalanarak naylonların üzerinde bir süre bekletiliyor. Daha sonra makinede çekilen biberler, havuzlarda güneşin durumuna göre 3-5 gün bekletilip hazır hale getiriliyor.

Birçok yemeğe katılan salça, kış günlerinde kahvaltılarda içine yumurta kırılarak veya zeytinyağıyla tüketiliyor.

İsot üreticilerinden İsa Işıkay, AA muhabirine, temmuzdan itibaren biberlerin pazarlarda yerini aldığını ve salça yapımına başladıklarını söyledi.

Kadınlar tarafından parçalanan biberlerin bir süre güneşte bekletildiğini aktaran Işıkay, şöyle konuştu:

"Bu sene kış mevsiminden dolayı hem biber rekoltesi düşük hem de geç oldu. Şanlıurfalılar olarak genellikle reçeli kahvaltılarda, öğün aralarında ve yemeklerde kullanırız. Bizim reçelin tadına bir defa bakan bir kişi başka salça yemez. 'Şimdiye kadar biz ne yemişiz?' diyorlar. Bizim organik biber salçamızın tadını alan bir daha bırakamıyor, bağımlısı oluyor. Üretilen biber salçamızı hem şehir içi hem şehir dışına yani Türkiye'nin her bölgesine gönderiyoruz. Nasıl kayısı, incir, kiraz ve vişne reçeli varsa bizler de Şanlıurfalılar olarak isot reçeli yapıyoruz. Onların reçeli tatlı bizimki acıdır ama acıların en tatlısıdır."

"Yurt içi ve dışına gönderiyoruz"

Muhammed Bakır Mermer de biber salçasının Şanlıurfa'nın geleneksel bir ürünü olduğunu belirtti.

Yemeklerde ve kahvaltıda tüketilen biber salçasının kentte çok sevildiğini ifade eden Mermer, "Biber salçası yörede 'isot reçeli' diye geçer. Ürettiğimiz biber salçasını yurt içi ve dışına gönderiyoruz. Önümüzdeki günlerde internet üzerinden de satışlarımız başlayacak. Hem yurt içi hem yurt dışından, dünyanın dört bir yanından isteyen müşterilerimizin taleplerini karşılamaya çalışacağız." dedi.

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Kaynak: AA

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'isot reçeli' sezonu başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da "isot reçeli" sezonu başladı - Son Dakika
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