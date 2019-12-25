Şanlıurfa'da yöresel kıyafetler düğünleri ışıldatıyor - Son Dakika

ŞANLIURFA (İHA) – Binlerce yıllık gelenek ve göreneklerin simgesi olan yöresel elbiseler, başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Türkiye'nin birçok ilinde tercih ediliyor.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yaşayan kadınlar, özel işlemeli ve rengarenk tasarımlarıyla göz kamaştıran, binlerce yıllık gelenek ve göreneklerin simgesi olan elbiseleri düğünlerde tercih etmeye devam ediyor. Bazı kadınların günlük hayatta da tercih ettiği yöresel kıyafetler, Arap ülkelerinden getirilerek Şanlıurfa'nın tarihi çarşılar bölgesinde satışa sunuluyor. Özellikle düğün, kına ve nişan töreni gibi özel günlerde tercih edilen elbiseler, renkleri ve özel tasarımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Yöresel kıyafetlerin fiyatı da kalite ve tasarımına göre 100 ile bin 500 lira arasında değişiyor.



Şanlıurfa'nın tarihi çarşılar bölgesinde yöresel elbise satışı yapan Salih Şansal, "Bizim buralarda bu tür yöresel kıyafetler kadınların çeyiz zamanında yapılır. Damat tarafı kıyafetleri alarak gelen misafirlere hediye eder. Gelen misafirler de altın takı takarlar. Bizim kumaşlarımız pahalıdır, herkes alamaz. Gelenek göreneklerimizde düğün yapacak olan aileler çeyizlik alışverişi yapar. Şanlıurfa'da en fazla bu aylarda düğünler olur. Şanlıurfa tarım kentidir. İnsanlar yazın çalışır, kışın da düğün yapar" dedi.



"Kadınlar yöresel kıyafetlerinden vazgeçmiyor"



Yöresel kıyafet satışı yapan İbrahim İstegün ise "Burada yöresel kıyafetler satıyoruz. Bu kıyafetler, Hint kumaşıdır. Bu bölgede yaşayan kadınların yöresel kıyafetleridir. Bu kumaşlardan, şemame, keras, kaftan gibi yöresel kıyafetler yapılıyor. Kumaşlarımız modellerine ve tasarımına göre, 100 liradan başlayıp, bin 500 liraya kadar yükselebiliyor. Keras kaftan 6 metre kumaştan yapılır. Bizim burada genellikle Suruç, Viranşehir ve Siverek'te keras kaftan tercih ediliyor. Yerli kesimde daha çok bindallı elbiseyi tercih ediyor" diye konuştu.



Yöresel kıyafetleri almaya gelen kadınlar, gelenek ve göreneklerine bağlı kaldıklarını belirterek, daha çok özel günler için bu elbiselerden aldıklarını söyledi. - ŞANLIURFA