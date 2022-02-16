Üye Girişi
Şanlıurfa'da "yorgun mermi" isabet eden çocuk ağır yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da "yorgun mermi" isabet eden çocuk ağır yaralandı

16.02.2022 15:28
Şanlıurfa'da "yorgun mermi" isabet eden çocuk ağır yaralandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde parkta oynarken "yorgun mermi" isabet eden çocuk ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde parkta oynarken "yorgun mermi" isabet eden çocuk ağır yaralandı.

Emiroğlu Mahallesi'ndeki evlerinin yakınındaki parkta oynayan Mehmet Kılınç'a (16) nereden geldiği belirlenemeyen mermi isabet etti.

Kılınç'ın yaralandığını gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekibin müdahalesinin ardından Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılınç, daha sonra Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Kılınç'ın ağır yaralandığı olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500

Mehmet Kılınç, Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'yorgun mermi' isabet eden çocuk ağır yaralandı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
16:08 Yavuz Seçkin'den olay itiraf: Çok kişinin ayağını kaydırdım
16:05 KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: HDP aday çıkarırsa cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalır, riskler de artar!
16:05 Merkez Bankası yarın faiz kararını açıklayacak! İşte ekonomistlerin son tahminleri
16:01 64 milyonun sadece 20 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor!
15:44 Dini nikahlı hamile eşini öldüren caniden çileden çıkaran sözler: Kim olsa aynısını yapardı
15:44 HDP'li Sebahat Tuncel'in tokatladığı Emniyet Müdürü, FETÖ'den ihraç edildi
15:42 Falyalı cinayetinde önemli ipucu! Eldivenden sonra Mustafa Söylemez'in giydiği kıyafetler de bulundu
15:34 Arkadaşları tezahürat yaptı! Liseli gençlerin kavgası polisin gelmesiyle sona erdi
15:31 Murat Sancak'ın "FETÖ" iddiaları üzerine TFF, Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulundu
15:29 Meksika'da karteller üyelerine yamyamlık dersi veriyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 16:16:13. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da "yorgun mermi" isabet eden çocuk ağır yaralandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement