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Şanlıurfa'da YPG/PKK-KCK şüphelisi tutuklandı

6 saat önce

Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK-KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Şanlıurfa'da YPG/PKK-KCK şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Şanlıurfa'da terör örgütü YPG/PKK-KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, terör örgütü YPG/PKK-KCK'nın eylemlerinin engellenmesi ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt içinde faaliyet gösterdiği ileri sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 1'i tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:20 Kaynak: AA
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