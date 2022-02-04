ŞANLIURFA'DA YÜKSEK FATURA PROTESTOSU - Son Dakika

ŞANLIURFA'da, elektrik faturalarının yüksek geldiğini iddia eden 50 kişilik grup, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. binası önünde duruma tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da bu ay elektrik faturalarının yüksek geldiğini belirterek tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyadan örgütlendi. Öğle saatlerinde 50 kişilik grup, tepki için Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. binası önünde toplandı. CHP Milletvekili Aziz Aydınlık'ın da destek veriği gruptakiler, yetkililerle görüşmek için binaya girmek istedi. Ancak özel güvenlik görevlilerinin toplanan kalabalığı binaya almaması üzerine kısa süreli gerginlik çıktı. Bunun üzerine olay yerine zırhlı araçlarla çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, içeri alınmadıkları için Şanlıurfa- Akçakale karayolunu trafiğe kapatmak isteyenlere engel oldu. Polisin uyarısının ardından kalabalık bölgeden ayrıldı.