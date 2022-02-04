Üye Girişi
ŞANLIURFA'DA YÜKSEK FATURA PROTESTOSU - Son Dakika

ŞANLIURFA'DA YÜKSEK FATURA PROTESTOSU

04.02.2022 18:27

ŞANLIURFA'da, elektrik faturalarının yüksek geldiğini iddia eden 50 kişilik grup, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. binası önünde duruma tepki gösterdi.

ŞANLIURFA'da, elektrik faturalarının yüksek geldiğini iddia eden 50 kişilik grup, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. binası önünde duruma tepki gösterdi.

Şanlıurfa'da bu ay elektrik faturalarının yüksek geldiğini belirterek tepki gösteren vatandaşlar, sosyal medyadan örgütlendi. Öğle saatlerinde 50 kişilik grup, tepki için Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş. binası önünde toplandı. CHP Milletvekili Aziz Aydınlık'ın da destek veriği gruptakiler, yetkililerle görüşmek için binaya girmek istedi. Ancak özel güvenlik görevlilerinin toplanan kalabalığı binaya almaması üzerine kısa süreli gerginlik çıktı. Bunun üzerine olay yerine zırhlı araçlarla çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekipleri, içeri alınmadıkları için Şanlıurfa- Akçakale karayolunu trafiğe kapatmak isteyenlere engel oldu. Polisin uyarısının ardından kalabalık bölgeden ayrıldı.

ŞANLIURFA'DA YÜKSEK FATURA PROTESTOSU
ŞANLIURFA'DA YÜKSEK FATURA PROTESTOSU
ŞANLIURFA'DA YÜKSEK FATURA PROTESTOSU

YORUMLAR
500

Dicle Elektrik Dağıtım, Şanlıurfa, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ŞANLIURFA'DA YÜKSEK FATURA PROTESTOSU - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:11 Büyükçekmece'de kazı yapılan alanda ceset bulundu! İncelemelerin ardından kimliği tespit edilecek
18:05 Kimsenin aklına gelmezdi! Başkan, Mesut Özil'le görüşmelerin devam ettiğini "Şaka değil" diyerek açıkladı
18:00 Samsun'da Atatürk heykeline saldırı olayında AK Parti'den ilk açıklama: Saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz
17:58 Bu da oldu! Metaverse'e test için giren kadın kullanıcı, ''toplu sanal tacize'' uğradı
17:56 E-Devlet'ten yeni hizmet! Miras bırakan kişinin hangi bankada hesabı olup olmadığına artık daha kolay ulaşılabilecek
17:36 Taraftarın paylaşımı ortalığı birbirine kattı! Fenerbahçeliler, Rıdvan Dilmen'e açtı ağzını yumdu gözünü
17:17 Beşiktaş'ın yıldızı Aslan oluyor! Galatasaray Cyle Larin'i kadrosuna katmak istiyor
17:09 Kamu işçisine yüzde 2,5'luk ek zam verildi
17:08 Ekrem İmamoğlu: O liyakatsiz şahsiyet bakan yardımcılığı yapsın, ahlaksızlığa adım atmasın
16:39 Ozan Tufan dün geldi, bugün İsmail Kartal'ın kapısını çaldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 18:36:41. #1.11#
SON DAKİKA: ŞANLIURFA'DA YÜKSEK FATURA PROTESTOSU - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement