Elektrik akımına kapılarak ölen leyleğin yavrularına tedavi - Son Dakika
Üye Girişi

Elektrik akımına kapılarak ölen leyleğin yavrularına tedavi

29.08.2022 18:24
Elektrik akımına kapılarak ölen leyleğin yavrularına tedavi

ŞANLIURFA'da, yüksek gerilim hattı direğine yuva yapan leylek, fırtınada elektrik akımına kapılarak öldü.

ŞANLIURFA'da, yüksek gerilim hattı direğine yuva yapan leylek, fırtınada elektrik akımına kapılarak öldü. Leyleğin bitkin bulunan 3 yavrusu ise Doğa Koruma ve Milli Parklar 3'üncü Bölge Müdürlüğü ekiplerince tedavi edilerek doğaya bırakıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yüksek gerilim hattı direğine yuva yapan leylek, fırtına sırasında elektrik akımına kapılıp öldü. Leyleğin 3 yavrusu ise beslenemediği için bitkin düştü. DKMP 3'üncü Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Elektrik dağıtım şirketi ve itfaiye ekiplerinin ortak operasyonuyla kurtarılan leylekler, şube müdürlüğüne bağlı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Tedavileri tamamlanan 3 leylek, doğaya salındı. (DHA)

YORUMLAR
500
Suriyeli küçük Ali Muhammet, Fırat Nehri'nde boğularak can verdi Suriyeli küçük Ali Muhammet, Fırat Nehri'nde boğularak can verdi Suyla ilgili afetler 2050'ye kadar küresel ekonomiye 5,6 trilyon dolara mal olabilir Suyla ilgili afetler 2050'ye kadar küresel ekonomiye 5,6 trilyon dolara mal olabilir
Kaynak: DHA

Şanlıurfa, Fırtına, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elektrik akımına kapılarak ölen leyleğin yavrularına tedavi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:12 Jorge Jesus'un Konyaspor karşısında şans verdiği isimler belli oldu! İşte Konyaspor-Fenerbahçe maçının ilk 11'leri
17:19 Pelkas, Acun Ilıcalı'nın saihibi olduğu Hull City'e imza atmak için İngiltere'ye uçtu
17:08 MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli ile görüşen Alaattin Çakıcı, "Af konusu masaya yatırıldı" iddialarını yalanladı
16:52 Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu
16:43 Aşiret düğününde takılan takı ağızları açık bıraktı! Toplam değeri 2 milyon 500 TL'yi buldu
17:16 2007 yılında üretilen kapalı kutu ilk iPhone 35 bin 414 dolara satıldı
16:36 A Milli Erkek Basketbol Takımımızın EuroBasket 2022 kadrosu açıklandı
16:33 Sezonun ilk yayınına başlayan Müge Anlı, eşinden gelen çiçekteki notu okuyarak aşkını haykırdı
16:16 Kütahya'daki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Utanmadan sıkılmadan 'İşsizlik var' diyorlar, ne işsizliği ya?
16:08 THK Üniversitesi, eski rektör Ünsal Ban hakkında geçen yıl çok sayıda soruşturma açıldığını bildirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 18:24:31. #1.12#
SON DAKİKA: Elektrik akımına kapılarak ölen leyleğin yavrularına tedavi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement