Şanlıurfa'da yükümlüler 14 okulu boyadı

Şanlıurfa'da, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki yükümlüler tarafından 14 okulun boyası yapıldı.

Camhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimli serbestlik kapsamında kamu hizmeti cezalarını yerine getiren yükümlüler aralarında Yavuz Selim İlköğretim Okulu'nun da bulunduğu 14 okulun boya ve tadilat işlemlerini gerçekleştirdi.

İşlemlerden sonra yeni bir yüze kavuşan okulun öğrencileri öğretmenleriyle birlikte Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak'a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öztoprak, yükümlülerin ara tatilde öğrencileri mutlu eden çalışmalar gerçekleştirdiğini belirtti.

Okullardaki çalışmalara 455 yükümlünün katıldığını kaydeden Öztoprak, şunları kaydetti:

"Eğitim öğretime ara verildiği dönemde yükümlülerimizin katılımıyla 14 okulun boya, badana işlemlerini tamamlamış bulunuyoruz. Bunun yanı sıra 6 okulunda temizlik, bakım, onarım ve tadilat işlemlerini yerine getirmenin sevincini yaşıyoruz. Öğrencilerimiz tatildeyken okullarını boyayıp bakımlarını yerine getiriyoruz. Onlar okula başlayıp tertemiz ve ışıl ışıl bir manzarayla karşılaştıklarında yaşadıkları mutluluğun bizler için anlamı çok büyük. Öğrencilere daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda eğitim fırsatı sunulduğunda başarılarına da olumlu anlamda katkı sağladığını görüyoruz. Aynı zamanda kamu cezalarını yerine getiren yükümlülerimiz de böyle topluma faydalı işlerde çalışmış olmanın hazzını yaşıyor."