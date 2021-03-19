Şanlıurfa'da yurda yasa dışı yollardan giren 82 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yurda yasa dışı yollardan giren 82 Afganistan uyruklu yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, yabancı uyrukluların bulunduğu otobüsün kente geleceği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Hilvan- Siverek kara yolundaki uygulama noktasında durdurulan otobüste, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 82 Afganistan uyruklu yakalandı.
Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Yabancı uyrukluların, emniyetteki işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: AA
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