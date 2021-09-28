ŞANLIURFA - Yurda yasa dışı yollarla giren 17 yabancı uyruklu yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 17 Afganistan ve Pakistan uyruklu, gizlendikleri fıstık ağaçları arasında kovalama sonucu yakalandı.
Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup yabancı uyruklunun Fırat Mahallesi yakınlarında gizlendiği bilgisine ulaştı.
Ekiplerce düzenlenen ortak operasyonda, fıstık ağaçlarının arasında gizlenen 17 Afganistan ve Pakistan uyruklu yakalandı.
Yabancı uyruklular, işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Kaynak: AA
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