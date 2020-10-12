Şanlıurfa?da yüz yüze eğitimde ikinci kademeye öğrencilerden ilgi
12.10.2020 11:52
ŞANLIURFA'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.
ŞANLIURFA'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Şanlıurfa'da ilkokulun tamamı, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıf öğrencileri ile köy okullarının tüm kademelerinde okuyan ve özel gereksinimli olan öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. İkinci aşama kademeli eğitimin başladığı okullarına velileri ile gelen öğrencilerin heyecanlı olduğu görüldü. Velileri tarafından okullarına getirilen öğrenciler, ateş ölçümü yapılarak sınıflarına alındı.
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