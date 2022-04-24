Şanlıurfa'da zabıta aracına kilitlenen küçük çocuğun bağırışı sosyal medyada gündem oldu! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı! - Son Dakika
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Şanlıurfa'da zabıta aracına kilitlenen küçük çocuğun bağırışı sosyal medyada gündem oldu! O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı!

24.04.2022 16:22

Şanlıurfa'da vatandaşlar tarafından kaydedilen video gündem oldu. Dilencilik yaptığı için zabıta ekipleri tarafından ekip aracına kilitlendiği öne sürülen çocuğun feryadının duyulduğu görüntüde vatandaşların yaşanan duruma tepki gösterdiği anlar yer aldı. Diğer taraftan küçük çocuğun sık sık servis aracının üzerindeki havalandırma penceresine yükselerek sesini duyurmaya çalışması da videoda bulunuyor.

Şanlıurfa'da yaşanan olayda, zabıta ekiplerinin dilencilik yaptığı için bir çocuğu ekip aracına kilitlediği iddia edilirken, aracın park edildiği yerden yükselen yardım çığlığı videoyu izleyenlerin adeta yüreğini dağladı.

VATANDAŞLAR YARDIM ETMEK İSTEDİ AMA...

İnternete düşen videoda, araca kilitlenen çocuğun servis minibüsünün yanından geçen vatandaşlara seslenerek yardım istediği ve vatandaşların feryat eden çocuğa yardım etmek için aracın kapılarını zorladığı ve camdan içeriye baktıkları anlar yer aldı.

HAVALANDIRMA PENCERESİNDEN SESİNİ DUYURMAYA ÇALIŞTI

Öte yandan çocuğun sık sık servis aracının üzerindeki havalandırma penceresine yükselerek sesini duyurmaya çalıştığı anlar da videoya anbean yansıdı.

SOSYAL MEDYADAN YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPILDI

Sosyal medya kullanıcıları Şanlıurfa'da çekilen videoyu paylaşarak yaşanan olaya tepki gösterirken, belediyeyi ve belediye başkanını etiketleyerek yaptıkları yorumlarda yetkililerden görüntülere ilişkin bir açıklama beklediklerini ifade etti.

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Şanlıurfa, Zabıta, Güncel, Son Dakika

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