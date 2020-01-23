Şanlıurfa'da zabıta ekipleri denetim yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da zabıta ekipleri denetim yaptı - Son Dakika

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri denetim yaptı

6 saat önce

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde tarihi geçmiş ürünlere el konuldu.

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri denetim yaptı, System.String[]

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan denetimlerde tarihi geçmiş ürünlere el konuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesiyle merkez ilçe zabıta ekipleri okul çevrelerindeki işletmelere yönelik uygulama gerçekleştirdi.

Denetimlerde tarihi geçmiş çikolata, bisküvi, gofret, tavuk ve ekmek gibi ürünlere el konularak imhası gerçekleştirildi.

Zabıta ekipleri, söz konusu işyerlerine yasal işlem yaptı.

Şanlıurfa, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 02:54 Kaynak: AA
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