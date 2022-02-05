Üye Girişi
Şanlıurfa'da zabıta ekipleri fırınlarda denetim yaptı - Son Dakika

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri fırınlarda denetim yaptı

05.02.2022 12:35
Şanlıurfa'da zabıta ekipleri fırınlarda denetim yaptı

Viranşehir Belediyesi zabıta ekipleri, fırınlarda denetim yaptı.

Viranşehir Belediyesi zabıta ekipleri, fırınlarda denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre zabıta ekipleri, ilçede faaliyet gösteren fırınlarda gramaj ve temizlik denetimi gerçekleştirdi.

Denetimde, fırıncıların hijyen, ve gramaj kurallarına uyup uymadığını kontrol edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Salih Ekinci, halk sağlığını önemsediklerini belirterek, vatandaşın sağlıklı gıda tüketebilmesi için denetimleri aralıksız sürdürdüklerini ifade eti.

Kurallara uymayan iş yerlerinin ikaz edildiğini belirten Ekinci, "Denetimler vatandaşların sağlığını ilgilendiren tüm konularda devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500

Viranşehir Belediyesi, Ekinci, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da zabıta ekipleri fırınlarda denetim yaptı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
12:33 Bir tepkide Ceylan Ertem'den geldi! Doğal gaz faturası binlerce lira gelen şarkıcı: Haram ola
12:31 Gürsel Tekin'in spiker eşi Mehtap Özkan, sosyal medyayı sallıyor
12:26 Halkbank davasında yeni gelişme! Temyize başvurma süresi 13 Mayıs'a kadar uzatıldı
12:21 Dilden dile dolaşan göğsü kınalı serçenin muhteşem hikayesi! Okuyanların özgüveni katbekat artıyor
12:05 Çırılçıplak soydukları adamı soğuk suyun altında darp ettiler! Görüntüleri ise karısına yolladılar
11:45 Maça Cengiz Ünder damga vurdu! Attığı golle taraftarı mest etti
11:41 Kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği eşinden şikayetçi olan Mihriban Hurmacı: 500 TL ile ortada kaldım
11:27 Kriz masası kuruldu! Bakan Dönmez, 2 gündür elektriğin olmadığı Isparta'ya gidiyor
11:16 Ölü raporu verdikleri adam horlayınca gerçek ortaya çıktı
11:08 Öldürülen DEAŞ lideriyle ilgili yeni detay! PKK'ya kilolarca altın vermiş
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 12:41:40. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da zabıta ekipleri fırınlarda denetim yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement