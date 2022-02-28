Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince semt pazarları denetlendi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince semt pazarları denetlendi

28.02.2022 13:15
Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince semt pazarları denetlendi

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinde semt pazarlarında gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 90 esnaf hakkında idari para cezası uygulandı.

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinde semt pazarlarında gerçekleştirilen denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen 90 esnaf hakkında idari para cezası uygulandı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, zabıta ve Ticaret il Müdürlüğü ekipleri, Eyyübiye, Karaköprü ve Haliliye'de bulunan semt pazarlarında etiket denetimleri gerçekleştirdi.

Ekipler ürünlerin alış fiyatlarıyla satış fiyatlarını karşılaştırarak, fahiş fiyattan 8, sattığı ürünün üzerinde fiyat etiketi bulundurmayan 82 olmak üzere 90 pazarcıya 52 bin 290 TL para cezası uyguladı.

Şanlıurfa'da fahiş fiyat ve halk sağlığına yönelik denetimlerin süreceği belirtildi.

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Para Cezası, Şanlıurfa, Zabıta, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince semt pazarları denetlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince semt pazarları denetlendi - Son Dakika
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