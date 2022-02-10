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Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden denetim - Son Dakika

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden denetim

10.02.2022 15:38
Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden denetim

Ceylanpınar Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinleri, yemekhane ve zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Ceylanpınar Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinleri, yemekhane ve zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ilçe genelinde iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, öğrencilerin daha rahat, güvenilir ve sağlıklı bir ortamda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için kantinlerde denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, ilçe merkezindeki zincir marketlerde de denetim gerçekleştirdi.

Ürünlerin hijyen, son kullanma tarihi, vergi levhası ve iş yeri ruhsatı kontrolü gibi genel denetimler yapan ekipler, fiyat etiketlerini de inceledi.

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Ceylanpınar, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden denetim - Son Dakika


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