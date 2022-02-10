Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden denetim - Son Dakika

Ceylanpınar Belediyesi zabıta ekipleri, okul kantinleri, yemekhane ve zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, ilçe genelinde iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, öğrencilerin daha rahat, güvenilir ve sağlıklı bir ortamda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için kantinlerde denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, ilçe merkezindeki zincir marketlerde de denetim gerçekleştirdi.

Ürünlerin hijyen, son kullanma tarihi, vergi levhası ve iş yeri ruhsatı kontrolü gibi genel denetimler yapan ekipler, fiyat etiketlerini de inceledi.