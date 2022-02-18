Üye Girişi
Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden denetim - Son Dakika

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden denetim

18.02.2022 11:56
Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden denetim

Hilvan Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde ve semt pazarlarında denetim yaptı.

Hilvan Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde ve semt pazarlarında denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde iş yerlerinde denetimler sürüyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri, zincir marketlerle semt pazarlarından vatandaşların daha rahat, güvenilir ve sağlıklı bir ortamda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, ilçe merkezinde kurulan semt pazarlarında ve zincir marketlerde de KDV indirimi denetim gerçekleştirdi.

Hijyen, son kullanma tarihlerinin de incelendiği denetimlere Belediye Başkanvekili Mehmet Halitoğulları da eşlik etti.

YORUMLAR
500

Hilvan Belediyesi, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden denetim - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:49 İSKİ'nin "sıfır zam" kararına İmamoğlu çok sert: En yüksek su maliyetini ödüyoruz, körleşmiş bir AK Parti grubu var karşımızda!
11:48 Kadın sporcularını su altına gizleyen Sutopu Federasyonu hatasından döndü
11:43 Halil Falyalı cinayetinde adı geçen Yaşam Ayavefe'den iddialara yalanlama: Ne İranlıyım ne de kırmızı bültenle aranıyorum!
11:27 Öldürülen 18 yaşındaki gencin ardından 'seyreltme' projesi başlatıldı! 4 bin 514 Suriyeli ilçeden ayrıldı
11:27 Böylesi sahalarda ender yaşanır! Fenerbahçe-Slavia Prag maçında hakem sakatlandı, yedeği yoktu!
11:23 Artan talep fiyatlara yansıdı! Gram altın 830 liradan alıcı buluyor
11:22 Milli Savunma Bakanı Akar, gündemle ilgili konuştu: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediğimizi söyledik
11:18 Bu bir "kimin eli kimin cebinde belli değil" haberidir: Ünlü adam sosyetik güzelle evli ama başka bir ünlü kadınla beraber, karısı da ünlü işadamıyla!
11:15 Güne yükselişle başlayan dolar, 13,62 seviyelerinde alıcı buluyor.
11:05 İsimlerini açıklamayan ABD'li yetkililer iddia etti: Önümüzdeki birkaç günde Rusya, Ukrayna'ya saldıracak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 12:03:10. #1.12#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden denetim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement