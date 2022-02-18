Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden denetim - Son Dakika

Hilvan Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerde ve semt pazarlarında denetim yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde iş yerlerinde denetimler sürüyor. Bu kapsamda zabıta ekipleri, zincir marketlerle semt pazarlarından vatandaşların daha rahat, güvenilir ve sağlıklı bir ortamda ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için denetimlerini sıklaştırdı.

Ekipler, ilçe merkezinde kurulan semt pazarlarında ve zincir marketlerde de KDV indirimi denetim gerçekleştirdi.

Hijyen, son kullanma tarihlerinin de incelendiği denetimlere Belediye Başkanvekili Mehmet Halitoğulları da eşlik etti.