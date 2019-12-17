Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden 'şırınga çikolata' denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden 'şırınga çikolata' denetimi - Son Dakika

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden 'şırınga çikolata' denetimi

6 saat önce

ŞANLIURFA'da zabıta ekipleri daha önce 2 çocuğun ölümüne neden olduğu iddia edilen şırınga şeklindeki çikolata için okul kantini ve bakkallarda denetim yaptı.

Şanlıurfa'da zabıta ekiplerinden 'şırınga çikolata' denetimi, System.String[]

ŞANLIURFA'da zabıta ekipleri daha önce 2 çocuğun ölümüne neden olduğu iddia edilen şırınga şeklindeki çikolata için okul kantini ve bakkallarda denetim yaptı. Ekipler tarihi geçmiş ürünlere ve şırıngalı çikolatalara el koyarak imha etti.

Ankara ve Diyarbakır'da okul kantininde satılan şırınga çikolatanın neden olduğu ölümler sonrası, Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, okul kantinleri ve çevredeki bakallarda denetim yaptı. Kantinlere giren ekipler, ürünlerin son kullanma tarihlerini ve TSE damgası olup olmadığını tek tek kontrol etti. Kantinlerde ve bakkallarda satılan çok sayıda şırınga çikolataya el koyan ekipler, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, kantin ve personelin genel hijyen durumu ve kullanılan gıdaların muhafaza koşullarına uygunluğu gibi konularda da denetim yaptı. Zabıta ekipleri, baskında tarihi geçmiş ürünler ile ölüme yol açan şırıngalı çikolatalara el koyarak imha etti.


Şanlıurfa, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 05:23 Kaynak: DHA
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